Turck: Smartes Condition Monitoring in Produktion und Lager

Turcks kombinierter Feuchte- und Temperatursensor CMTH ist jetzt in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für Condition-Monitoring-Anwendungen verfügbar. Mit 57 mm Länge und einem Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C ist der IP67-Sensor im M12-Gehäuse auch in anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar. Die Integration wird auch schnittstellenseitig unterstützt: Das standardisierte IO-Link-Smart-Sensor-Profil (Stand 4.1.2.) mit 64 Bit auf zwei Kanälen vereinfacht die herstellerübergreifende Einrichtung von vernetzten Systemen. Der CMTH eignet sich zur Überwachung des Klimas in Produktions- und Lagergebäuden mit feuchte- und temperatursensiblen Gütern.

Diese Vorteile bietet der IO-Link-Modus

Der Sensor gibt im Simple-I/O-Modus (SIO) für Temperatur und Feuchte je ein Schaltsignal aus. Insbesondere zur Nachrüstung von Klimadaten in bestehenden Applikationen eignet sich dieser Modus gut, da selten digitale Schnittstellen wie IO-Link vorliegen. In moderneren Anlagen oder Maschinen bietet der IO-Link-Modus-Vorteile, denn der CMTH-Sensor kann so nicht nur kontinuierliche Prozesswerte ausgeben, sondern beispielsweise auch selbstständig den situativen Taupunkt ermitteln.

Nutzer, die Langzeitanalysen benötigen, werden die vorkonfigurierte Histogramm-Funktion zu schätzen wissen.

Inbetriebnahme ohne Zusatzsoftware

Die digitale Schnittstelle erleichtert auch die Inbetriebnahme des Sensors. Über Turcks IO-Link-Master kann das Gerät ohne Zusatzsoftware über den integrierten Webbrowser des Masters konfiguriert und in Betrieb genommen werden kann. kf

Kontakt:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstraße 7

45472 Mülheim a. d. Ruhr

Tel.: +49 208 4952–0

Mail: more@turck.com

Website: www.turck.com

Hier finden Sie mehr über: