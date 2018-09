Überholt selbstständig

Anzeige

Während der New Mobility World demonstriert Knorr-Bremse auf dem Freigelände der Messe einen Lkw-Prototyp, der auf Autobahnen vollständig automatisiert fährt. Wenn die Verkehrsverhältnisse es erlauben, kann er auch selbsttätig ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Am Stand A30 in Halle 17 zeigt das Unternehmen Produkt- und System-

lösungen, welche die Basis für derartig hochautomatisierte Fahrzeugsysteme bilden und wie sich die komplexen Automatikfunktionen für den

Fehlerfall kosteneffizient absichern lassen. Dazu dienen Redundanzkonzepte für hochautomatisiertes Fahren, die Funktionalität mit Sicherheit und Kosteneffizienz verbinden.

18. September 2018