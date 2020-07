Anzeige

Kennametal kündigt die Einführung seines neuen Fräsers Mill 4-12KT für das tangentiale Eckfräsen an. Die Wendeschneidplatten werden tangential befestigt und verfügen über vier Schneiden pro Platte. Erhältlich sind sie in sieben verschiedenen Eckenradien von 0,4 bis 3,1 mm und mit einem Werkzeugdurchmesser von 50 bis 200 mm. Außerdem verfügen sie über eine innere Kühlmittelzuführung, die maximalen Schnitttiefe beträgt 0,5 bis 12 mm. Laut Hersteller zeichnen sich tangential befestigte Wendeschneidplatten – im Unterschied zu herkömmlichen Fräsern mit radial befestigten Platten – durch Stabilität aufgrund der Dicke des Hartmetalls aus. Durch die flache Ausführung des Plattensitzes können der Fräserkern größer ausgeführt werden, so sei er besonders robust. Durch die axiale und radiale Anlage im Plattensitz erhielten die Wendeschneidplatten zudem mehr Stabilität.