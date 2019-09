Anzeige

Hermle (Halle 12, Stand C36) zeigt unter anderem die 5-Achs-Maschine C 32 U Dynamic, die auch über die neue Umati-Schnittstelle vernetzt ist. Hier steht die Leistung im Vordergrund: 15.000 min-1, 42 kW und 148 NM leistet die Spindel. Die C 42 U MT Dynamic kombiniert Fräsen und Drehen: Die Herstellung eines 600 mm großen Triebwerksgehäuses demonstriert in einer Aufspannung auch trochoidales Drehen. Das generative Fertigen mit Bauteilen, die mittels MPA-Technologie gefertigt wurden, bekommt ebenfalls seinen eigenen Bereich. Bedienerleichterung und bessere Nutzung des Touchbildschirms will man durch seinen individuell gestaltbaren Home-Bildschirm und die neue Navigator-Oberfläche ermöglichen. Das Handlingsystem HS Flex ist adaptiert an einem 5-Achs-Bearbeitungszentrum C 400 zu sehen. Es kann modular mit mehreren Speichermodulen und einer weiteren Ausbaustufe zum Multipalettensystem ausgestattet werden.

2. September 2019

