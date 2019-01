Überschrift SEO Überschrift

Anzeige

R+W bietet nun eine Servolamellenkupplung, die sich für dynamische Antriebsaufgaben mit häufigem Starten und Stoppen sowie Reversierbetrieb eignet, bei denen die absolute Positioniergenauigkeit im Fokus steht.

In vielen industriellen Anwendungen, wie Automatisierungsanlagen, Verpackungs- und Werkzeugmaschinen bis hin zu Industrierobotern in der Automotivebranche, finden sich dynamische Motoren. Diese Servoantriebe sind für Bewegungen mit hoher Präzision und Dynamik gemacht. Wellenkupplungen für solch anspruchsvolle Anwendungsbereiche müssen entsprechend massenträgheitsreduziert sein, einen universellen Verlagerungsausgleich bieten und höchst präzise arbeiten. Für diese spezielle Aufgabe gibt es von R+W nun die neue Baureihe SCL. Diese spielfreie Lamellenkupplung mit leichten Aluminiumklemmnaben (SCL2) ist auf kleinere Drehmomente ausgelegt. Die Servolamellenkupplung eignet sich für dynamische Antriebsaufgaben mit häufigem Starten und Stoppen sowie Reversierbetrieb, bei denen die absolute Positioniergenauigkeit im Fokus steht. Ihre Naben bestehen aus Aluminium, woraus ein geringes Gewicht und ein niedriges Massenträgheitsmoment resultieren. Die Lamellen selbst bestehen aus hochfestem Edelstahl und weisen eine hohe Leistungsdichte auf. Zur Befestigung des Lamellenpakets werden hochfeste Schrauben eingesetzt, die das Drehmoment über Reibschluss übertragen – absolut spielfrei. Es entstehen keine Mikrobewegungen in der Anbindung der Lamelle, was zu einer hohen Gesamtsteifigkeit führt.

14. Januar 2019

