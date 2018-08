Umweltfreundliche Anlage

Anzeige

H.P. Kaysser baut in Nellmersbach eine 3.400 m² große Anlage zur Pulverbeschichtung, in der deutlich größere und schwerere Teile beschichtet werden können; die Abmaße können bis zu 400 cm x 200 cm x 220 cm betragen. Die vollkommen lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung hat aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit in den vergangenen Jahren die Nasslackierung in manchen Bereichen ersetzt. Das überschüssige Pulver wird in der Regel wieder recycelt. Die Anlage, die Ende 2018 in Betrieb gehen soll, arbeitet mit der modernen Dichtstrom-Pulverförderung. Diese Technik funktioniert Druckluft-unabhängig. Die Pulverwolke, die erzeugt wird, ist deutlich feiner und deutlich besser dosierbar als beim Einsatz des traditionellen Venturi-Prinzips. Das errechnete Energie-Einspar-Potenzial liegt laut H.P. Kaysser bei bis zu 30 % und auch der Pulververbrauch wird merklich gesenkt.

15. August 2018

