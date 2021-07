Unicloud von Spectra erleichtert Konfiguration von IIoT-Anwendungen

Anzeige

Unicloud von Spectra ist eine vollständige No-Code IIoT-Plattform für Hersteller und Betreiber von Geräten, Maschinen und Automaten. Das neue Online-Portal bietet die Möglichkeit zur Visualisierung, Speicherung und Analyse aller Prozessdaten, die an beliebigen Orten auf Unitronics-Steuerungen verarbeitet werden.

Der Charme liegt in der einfachen Konfiguration der eigenen IIoT-Anwendung, die keinerlei Programmierkenntnisse oder Expertise von Cloud-Professionals erfordert. Mit einfachem „Click-and-Select“ kann man eine eigene, auf die spezifischen Bedürfnisse abgestimmte Cloud-Applikation erstellen und so zum Beispiel Maschinen beziehungsweise deren Daten online präsentieren, verwalten und weiterverarbeiten. Attraktive Dashboards werden durch einfache Konfiguration vorgefertigter Objekte wie etwa Graphen, Tabellen und Landkarten erstellt und zeigen aktuelle, historische oder aggregierte Daten aus einer oder mehreren Maschinen an.

Unicloud ist sicher

Ein Ende-zu-Ende (E2E)-Schutz sorgt für eine durchgängige Absicherung des Datenzugriffs bis hin zur Vergabe von Benutzerrollen mit definierten Zugriffsrechten. Weitere eingebaute Schutzmechanismen sind Encrypted Rest APIs over TLS, MQTT X.509 authentication, Anti-Virus und Web Application Firewall (WAF) Rules.

An die Unicloud können alle SPS-Modelle der Unistream, Samba und Vision Serien angebunden werden, sowohl in Neuinstallationen als auch in bereits vorhandene, laufende Installationen, ohne dass Programmänderungen notwendig werden. Unicloud-Abonnements sind in verschiedenen Paketen erhältlich, abhängig von der Datenmenge („Tags“) und der Update-Rate (10 s bis 5 min). (ks)

Kontakt:

Spectra GmbH & Co. KG

Mahdenstr. 3

72768 Reutlingen

Tel.: +49 7121 1432-10

Mail: spectra@spectra.de

Website: www.spectra.de

Hier finden Sie mehr über: