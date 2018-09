Unkritischer Einsatz von Öl, Luft und Wasser

Anzeige

Mit der Serie EPS03 im überdruckfesten, verzinkten Stahlgehäuse hat Variohm Eurosensor jetzt eine universell einsetzbare Produktlinie von Druckschaltern entwickelt. Je nach Bereich arbeiten sie als federbelastete Membran- oder Kolben-Druckschalter. Medien wie Hydrauliköl, Ölemulsionen, Luft oder Wasser sind im Dauereinsatz völlig unkritisch. In den Druckbereichen 2 und 10 bar kommen die Membranwerkstoffe NBR oder optional Viton zum Einsatz. In den Bereichen 70, 200 und 350 bar übernimmt ein federbelasteter Stahlkolben die Schaltaufgabe. Für die elektrischen Schaltfunktionen sind durchgängig Mikro-Wechselschalter mit Silberkontakten (vergoldete Kontakte optional) verbaut. Die Schaltleistung reicht an einer nicht-induktiven Last bei Wechselstrom bis 750 VA, bei Gleichstrom bis 150 VA.

