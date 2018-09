Ureol-Werkstoff wieder im Original verfügbar

Anzeige

Für Modell-, Vorrichtungs- und Werkzeugbauer bietet Bodo Möller Chemie wieder den Ureol Werkstoff im Original an – und alles, was zur Verarbeitung nötig ist. Die aus einem mit Füllstoffen gesättigten Polyurethan- und Epoxidharz bestehenden Modellbauplatten und -blöcke gelten als beliebte Werkstoffe im industriellen Urmodellbau. Das liegt an seiner hohen Bearbeitbarkeit sowie dem Umstand, dass es sich mit nahezu sämtlichen gängigen Lacken und Spachtelmassen verträgt. Darüber hinaus wird Ureol für seine mechanischen Eigenschaften geschätzt, insbesondere für die gute Zerspanbarkeit bei geringer Staubentwicklung und die Verzugsfreiheit. Es eignet sich somit für alle Industriemodelle.

24. September 2018

Hier finden Sie mehr über: