Piab hat sich mit einer Lösung für das automatische Furnierhandling in der Möbelindustrie beworben. Das Vakuumgreifsystem kann auch rissige und löchrige Blätter einzeln aufnehmen.

Das sensible Handling einzelner Furnierblätter erfordert eine filigran justierbare Vakuumtechnik. Erst mit einer komplexen Kombination aus Flächengreifer, Strömungsventilen, Durchflussbegrenzung, integriertem Hochleistungsejektor und einem Zwischenblasen im Prozess haben es die Spezialisten aus Butzbach geschafft, die Vakuumerzeugung exakt auf die Furnierblätter abzustimmen. Mit der Lösung lassen sich auch dann einzelne Blätter aufgreifen, wenn diese Löcher oder Risse aufweisen. In der Praxis werden die Blätter einzeln vom Stapel abgehoben und dann einem zweiten Greifer übergeben, der das Blatt mechanisch klemmt und in die Anlage befördert. Da nur Standardkomponenten mit wenigen anwendungsspezifischen Anpassungen verwendet wurden, ist die Lösung günstiger als ein teurer Spezialgreifer. Mit dem Produkt können mittelständische Möbelhersteller das Furnierhandling automatisieren und wettbewerbsfähig zu Niedriglohnländern bleiben. So kann die Fertigung im Land verbleiben und Arbeitsplätze werden gesichert. (us)