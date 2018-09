Vereinfachte Montage von Wälzlagern

Anzeige

Die flexiblen Passelemente von Martin vereinfachen die Montage von Wälzlagern. In zahlreichen Anwendungen beeinflusst die präzise Einstellung der Axialluft die Performance vieler Typen von Wälzlagern erheblich. Bei der Montage von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern entscheidet sie über deren Lebensdauer, Vibrationsverhalten und Geräuschpegel. Das Unternehmen liefert zum Beispiel anwendungsspezifisch konfigurierte Distanzscheiben, Passringe, Schälbleche und Zwischenlagen. Je nach Variante lassen sich die randverschweißten oder laminierten Passringe der Typen M-Tech P und M-Tech L bis auf 0,005 mm genau abziehen oder abschälen. Integriert bereits der OEM-Konstrukteur diese Peel Shims in seine Zeichnung, sinkt der Aufwand für alle vor- und nachgelagerten Prozesse in Einkauf, Montage und MRO.

17. September 2018