Vernetzte Antriebe mit Anbindung an die Cloud

Die intelligente Vernetzung ist in der Antriebstechnik ebenso gefragt wie kostengünstige Sonderlösungen, die sich beispielsweise über eine reduzierte Anzahl von Varianten erreichen lassen. Nord Drivesystems (Halle 15, Stand H31) bietet hierfür mit seinen Logi-Drive-Systemen eine effiziente und wartungsfreundliche Plug&Play-Technik. Sie bestehen aus standardisierten IE4-Getriebemotoren mit Nennleistungen von bis zu 5,5 kW, einem zweistufigen Kegelstirnradgetriebe und einem Frequenzumrichter. Auf moderne, vernetzte Intralogistikanlagen zielt vor allem die Feldverteilerbaureihe Nordac Link (rechts im Bild) ab. Nord bietet die Antriebssteuerung für die motornahe Installation als Frequenzumrichter (bis 7,5 kW) sowie als Motorstarter (bis 3 kW). Der frei konfigurierbare Feldverteiler ist kompatibel mit allen marktüblichen Bussystemen und lässt sich einfach in alle modernen Systeme integrieren. Die vernetzten Antriebe des Herstellers können ihre Zustandsdaten über die Steuerung oder direkt in eine sichere Cloud kommunizieren. Das ermöglicht auch eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) – vom Förderantrieb bis hin zum Industriegetriebe.

7. April 2018