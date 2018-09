Viel Luft um alles

Anzeige

Ventilatoren finden sich an vielen Stellen im Nutzfahrzeug – beispielsweise im Motorraum oder auch für die Klimatisierung von Fahrer und Transportgut. ebm-papst stellt einen Axialventilator vor, der als Neuheit mit zwei Befestigungsvarianten am Wandring ausgeführt ist. Damit kann der Ventilator in Förderrichtung eingebaut und so der optimale Wirkungsgrad ausgenutzt werden. Für die Klimatisierung der

Fahrerkabine zeigt ebm-papst einen Axialventilator der Baugröße 250 mit niedriger Höhe (50 mm) und geringem Gewicht. Ein Schutzgitter kann ohne Zunahme der Bauhöhe und ohne zusätzliches Befestigungsmaterial eingerastet werden. Für den Bereich Transportkälte präsentiert der Hersteller rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren für 24 VDC-Spannung. Sie bieten hohe Leistung mit geringen Abmessungen, sind regelbar und besonders

leise. (Halle 11, Stand G22)

