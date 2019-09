Anzeige

Wittmann Battenfeld legt den Schwerpunkt seines Messeauftritts auf der Vorstellung intelligenter Maschinen mit adaptiven Algorithmen, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen (Halle 15, Stand C06).

Erstmals wieder im direkten Messeumfeld seiner wichtigsten Marktbegleiter lokalisiert, hat der Spritzgießmaschinenbauer in einem Exponat so gut wie alles untergebracht, was intelligentes Spritzgießen nach Industrie 4.0 ausmacht: Eine vollelektrische EcoPower 55/350 produziert Wäscheklammern aus PC mit einem 4-fach-Werkzeug von Lechner. Sie ist mit den Software-Paketen HiQ-Flow, HiQ-Melt und HiQ-Metering als adaptiven Prozesstechnologien ausgestattet. In die Steuerung Unilog B8 sind der Wittmann-Roboter W918 und sämtliche Peripheriegeräte wie auch das MES-System TEMI+ über Wittmann 4.0 integriert. Auf der Unilog B8 kommt auch das elektronische Werkzeugdatenblatt zum Einsatz.

Die mittels Wittmann-4.0-Router vernetzte Produktionszelle kann somit prüfen, ob die Peripheriegeräte für den vorgewählten Produktdatensatz ausreichen oder ob weiteres Equipment benötigt wird. Das Produkt HiQ-Flow regelt Materialviskositätsschwankungen in einer Live-Demo aus. Die HiQ-Features werden zudem in Fachvorträgen vorgestellt.

Auch Anklänge an die Ziele der Kreislaufwirtschaft gibt es: Angussstangen und zu Demo-Zwecken hergestellte Schlechtteile werden in der neuen Mühle G-Max 9 regranuliert und über das 2-fach-Saugfördergerät direkt in den Maschinentrichter rückgefördert.

