Virtuose Heißkanäle

Am Beispiel anspruchsvoller Serienteile will HRSflow die Anwendungsbreite seiner servo-elektrisch angetriebenen Heißkanal-Lösungen verdeutlichen, die in Spritzgießprozessen verschiedener Branchen eingesetzt werden (Halle A2, Stand 2217). Besonders flexibel seien die Flexflow-Elemente durch die Möglichkeit, Drücke und Fließgeschwindigkeiten an jedem Anspritzpunkt individuell zu steuern. Als ersten Schritt hin zur Integration in die Spritzgießmaschinensteuerung nennt der Anbieter die seit kurzem verfügbare Option, die Parameter über den Touchscreen der Spritzgießmaschine einzustellen.

Eines der Beispiele ist eine Motorabdeckung, für die HRSflow ein Heißkanalsystem entwickelt hat. Eine nur 0,2 mm dicke Alu-Folie wird in das Werkzeug eingelegt, beim Schließen ausgestanzt und rückseitig mit einem gasbeladenen, GF-verstärkten Polyamid angespritzt. Die Narbung der Formoberfläche überträgt sich sowohl auf die Folien- als auch die Kunststoffoberfläche.

10. Oktober 2018