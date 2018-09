Voith schaltet hoch

Anzeige

Eine Weltpremiere: In Halle 17, Stand A14 präsentiert Voith erstmals DIWA NXT, die Weiterentwicklung des bewährten DIWA-Getriebes für Stadtbusse. Dank eines zusätzlichen Overdrive-Ganges erfüllt das neue Getriebe nun auch die Anforderungen des Überland- und Reisebus-Segments. Durch die Trennung von Drehmomentwandler und Retarder wurde nach Herstellerangabe eine deutliche

Verbesserung sowohl der Traktions- als auch der Bremsleistung erreicht. Der Overdrive-Gang

erhöht die Flexibilität bei der Auslegung des Antriebsstrangs. Das neue Getriebe wird über ein Mild-Hybridsystem verfügen. Es rekuperiert in Bergab- und Verzögerungsphasen Energie und speist diese über die Batterie und einen Spannungswandler in das Bordnetz ein oder stellt sie für die Traktion zur Verfügung. Der Serienanlauf des DIWA NXT ist allerdings erst für Anfang 2021 geplant.

19. September 2018