Das Fräsen von Nickelbasislegierungen gehört zu den anspruchsvollen Zerspanungsaufgaben. Hahn+Kolb bietet dafür jetzt neue Atorn-Schruppfräser aus Keramik an. Sie erlauben hohe Schnittgeschwindigkeiten und prozesssicheres Bearbeiten. Nickelbasislegierungen wie Inconel kommen überall dort zum Einsatz, wo es besonders heiß zugeht – in Turbinen, Reaktoren und Turboladern. Durch Eigenschaften wie hohe Dehnung und Festigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit oder Korrosionsbeständigkeit sind diese Legierungen schwer zerspanbar, und sie bringen Werkzeuge aus Vollhartmetall an ihre Grenzen. Insbesondere beim Schruppen kommt es jedoch auf kurze Bearbeitungszeiten an. Mit den neuen Schruppfräsern bietet der Werkzeug-Dienstleister eine entsprechende Lösung und setzt dabei auf Hochleistungskeramik in Verbindung mit einer innovativen Werkzeuggeometrie. Dadurch erlauben die neuen Fräser je nach Anwendung 20 bis 30 Mal höhere Schnittgeschwindigkeiten im Vergleich zu Vollhartmetall, bei hohen Vorschüben und einem besonders großen Zeitspanvolumen. Um den anspruchsvollen Werkstoff zu bearbeiten, sind hohe Schnitttemperaturen von über 800 °C nötig. Die Keramik-Fräser erzeugen durch die hohen Schnittgeschwindigkeiten die erforderliche Hitze direkt beim Zerspanen, ohne selbst aufzuheizen und Schaden zu nehmen.

