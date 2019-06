Anzeige

Das Forum Automobilindustrie am 25. Juni zeigt, wie Additive Manufacturing (AM) die Entwicklung vom Prototyping zur Kleinserienfertigung vollzieht. Es werden immer mehr Anwendungen identifiziert, etwa im Bereich Ersatzteile oder bei Betriebsmitteln. Ebenso gewinnt die Individualisierung von Produkten an Fahrt. Hersteller, Zulieferer und Entwickler greifen diese Themen verstärkt auf. Die inhaltliche Ausrichtung verantwortet Frank Cremer gemeinsam mit Dr. Bernhard Müller von der Fraunhofer-Allianz Generativ. Die Möglichkeiten der individualisierten Produktgestaltung zeigt Richard Kordaß, Entwicklungsingenieur bei EDAG Engineering, am Beispiel eines Batteriekastens. Die Potenziale des Laserauftragsschweißens bei der Bauteilanpassung und Optimierung von Bremsscheiben beleuchtet Oliver Müllerschön, Leiter Industriemanagement Laser-Produktionstechnologien bei Trumpf Laser- und Systemtechnik.

3. Juni 2019