Von Elektronik bis Behälterbau

Weicon kommt mit seiner Vielzahl an Spezialprodukten – Kleb- und Dichtstoffen, Pasten, Fetten und Tuben – auf die Messe (Halle 5, Stand C18) und verweist im Vorfeld auf ein Produkt aus vielen: Für Verguss- und Beschichtungsarbeiten in sehr verschiedenen Bereichen hat der Anbieter „Flex+bond Flüssig“ entwickelt, eine selbst glättende, 1-komponentige Masse für Verguss- und Beschichtungsarbeiten bis zu 10 mm Schichtdicke. Das Produkt basiert auf MS-Polymer und ist frei von Lösemitteln, Isocyanaten und Silikonen. Es ist zwischen -40 °C und +90 °C temperaturbeständig und könne sogar zwei bis drei Stunden bis zu +120°C standhalten, heißt es. Geeignet sei es für Anwendungen in der Elektronikindustrie ebenso wie zum Vergießen von Kabelverbindungen oder gar den Behälter- und Apparatebau.

16. April 2018