Warehouse Management von Viastore verschickt Push-Nachrichten

Anzeige

Das Warehouse-Management-System von Viastore verschickt Push-Nachrichten ans Smartphone oder Tablet. Als Empfänger können einzelne Benutzer oder ganze Gruppen definiert werden.

Über die Viadat-9-Benutzeroberfläche konfiguriert der Benutzer, welche Meldungen er aus seinem automatisierten Logistikzentrum erhalten möchte. Zudem ist es möglich, dass Push-Nachrichten nicht nur individuell an ihn gehen, sondern auch zielgruppengerecht an definierte Benutzergruppen, etwa an Leitstandsmitarbeiter oder Instandhalter. Zu jeder Meldung kann sich der Anwender Detailinformationen anzeigen lassen – etwa Hinweise zur Lösung. Durch die neue Standard-Schnittstelle lässt sich das WMS an die gängigen Manufacturing Execution Systeme (MES) anbinden. Das ebnet den Weg zur Smart Factory, ermöglicht Betreibern mehr Transparenz und effizient verzahnte Arbeitsabläufe. Das MES weiß etwa, welche Maschine was und wie viel produziert, welches Material wann und wo erforderlich ist und wo die benötigten Materialien lagern.

Kontakt:

Viastore Group

Magirusstr. 13

70469 Stuttgart

Matthias Schweizer

Tel. +49 711 9818–142

E-Mail: m.schweizer@viastore.com

Web: www.viastore.com

Hier finden Sie mehr über: