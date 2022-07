Wasserstoffverdichtung und mehr: Aerzen auf der Achema 2022

Der Spezialist für Gebläse- und Verdichtertechnik Aerzen stellt auf auf der diesjährigen Achema (22. bis 26. August in Frankfurt am Main) aus. Ein Schwerpunkt ist die Wasserstoffverdichtung. Speziell für diese Zukunftsanwendung stellt Aerzen einen neuen Schraubenkompressor erstmalig der Öffentlichkeit vor. Er soll Maßstäbe setzen hinsichtlich Effizienz, Bauraum und Wirtschaftlichkeit bei der Wasserstoffverdichtung. Darüber hinaus führt der Anbieter Produktneuheiten im Bereich der Prozessgasverdichtung sowie Lösungen für die Prozesslufterzeugung in der Chemie- und Verfahrenstechnik im Messegepäck. Neben besonderen ATEX-Ausführungen zählen auch die neuen IoT-Dienstleistungen zur Effizienzoptimierung, zum Life Monitoring oder Predictive Maintenance zu den Highlights.

Wasserstoff als Energieträger der Zukunft

Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung der Industrie und als Energieträger der Zukunft. Als kleinstes und somit leichtestes Molekül weist gasförmiger Wasserstoff jedoch eine besonders niedrige Energiedichte pro Volumeneinheit auf und nimmt damit besonders viel Volumen ein. Für die Verdichtung haben sich Schraubenkompressoren bereits bewährt. Sie eignen sich insbesondere durch das Verdrängungsprinzip, kombiniert mit dem platzsparenden Aufbau einer Rotationsmaschine, hervorragend zur Wasserstoffverdichtung. kf

Kontakt:

Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Reherweg 28

31855 Aerzen

Tel.: +49 5154 81 0

Fax: +49 5154 81 9191

Mail: info@aerzen.com

Website: www.aerzen.com

Hier finden Sie mehr über: