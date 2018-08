Wechselkopfsystem erweitert

Anzeige

Seco Tools ergänzt das Wechselkopfsystem Minimaster Plus, dessen Schäfte und Schneidköpfe sich untereinander kombinieren lassen. Zum Zentrieren und Anbohren gedacht ist das System C90 mit zwei Schneiden sowie interner Kühlmittelzufuhr. Die sechsschneidige Ausführung dagegen eignet sich für das Fasen und Entgraten. Ebenfalls neu im Programm ist der Kugelkopf B90 mit vier Schneiden in der Universalsorte F40M und der verschleißfesten Sorte MP3000 zum Vorschlichten und Schlichten. Die Schnittstelle des Systems bietet eine Rundlauftoleranz von unter 10 µm. Die Schneidköpfe sind in den Durchmessern 10 mm, 12 mm und 16 mm verfügbar.

11. August 2018

