Anzeige

Bauer & Böcker hat seiner Bestseller-Lampe ein Facelift verpasst. Der Leuchtkopf sitzt nun im 90°-Winkel an der flexiblen Welle. Das ist in den meisten Anwendungsfällen von Vorteil, da die Welle nicht mehr so stark gebogen werden muss, um die Arbeitsfläche auszuleuchten. Praktisch ist weiterhin, dass der Schalter, über den die Leuchte an- und ausgeschaltet beziehungsweise optional gedimmt wird, nun direkt am Leuchtkopf sitzt und nicht mehr am Fuß. Die Lampe ist mit ihrem Aluminium-Gehäuse nicht nur robust, sondern überzeugt mit einer Leistung von 4,5 W und einer Helligkeit von 450 lm durch ein helles, reflexionsarmes Licht, das eine Blendung verhindert, wenn metallische Flächen angeleuchtet werden (60 cm runde Ausleuchtung bei 40 cm Entfernung).

11. November 2019

