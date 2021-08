Neuer Werkstoff von Igus hält Reibung und Hitze dauerhaft stand

Damit in Lagerstellen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie alle Mechanismen ausfallsicher funktionieren, sind langlebige Gleitlagerlösungen gefragt, die Reibung und Hitze auch auf Dauer standhalten. Mit Iglidur AX500 hat Igus einen verschleißfesten Werkstoff für Hochtemperaturanwendungen entwickelt, der gleichzeitig ESD-Eigenschaften besitzt.

Gleitlager aus dem neuen Hochleistungskunststoff helfen dabei, die Lagerstellen wartungsfrei und langlebig zu machen. Der neue Werkstoff ist elektrostatisch ableitend und sorgt so dafür, dass beispielsweise Gümmibärchen-Tüten nicht aneinanderhaften und die Mitarbeiter keine „gewischt bekommen“. Auch in besonders staubigen Umgebungen, zum Beispiel bei der Verarbeitung von Mehl, kann ein Funke zu Staubexplosionen führen. Diese Funken können in Form von kleinen Spannungsbögen entstehen, wenn bewegte Maschinenteile nicht elektrisch ableitend ausgeführt sind.

Sicher und verschleißfest gelagert auch bei hohen Temperaturen

Iglidur AX500 ist zusätzlich speziell für Anwendungen im Hochtemperaturbereich geeignet, so lässt sich der Werkstoff zum Beispiel in Backöfen oder in der der Flaschenreinigung einsetzen. Durch seine gute Chemikalienbeständigkeit können aggressive Reiniger dem Lager nichts anhaben.

Auch der Kontakt mit Lebensmitteln ist kein Problem, denn das tribologisch optimierte Polymer benötigt aufgrund der bereits eingebetteten Festschmierstoffe keine zusätzliche Schmierung. Auch die Konformität gemäß der EU-Verordnung 10/2011 besteht. Im Vergleich zu geschmierten Edelstahllagern sind Iglidur-AX500-Gleitlager nicht nur eine wartungsfreie, sondern auch eine kostengünstigere und leichtere Lösung.

Igus bietet derzeit den neuen Werkstoff in den Standardabmessungen von 6 bis 20 mm Durchmesser mit und ohne Bund an. Für Sonderabmessungen, die innerhalb kürzester Zeit benötigt werden, steht den Anwendern zusätzlich der Fastline-Service zur Verfügung. (ks)

Kontakt:

Igus GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

Tel.: +49 2203 9649-0

Mail: info@igus.de

Website: www.igus.de

Hier finden Sie mehr über: