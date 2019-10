Anzeige

Systemlieferant Hoffmann präsentierte sein neues ‚Hoffmann Group Tool Management‘. Mit Hilfe der Software können kleine und mittlere Betriebe ihre Werkzeuge effizienter verwalten und den Einsatz optimal planen.

Die digitale Werkzeugverwaltung ‚Hoffmann Group Tool Management‘ liefert in Echtzeit einen umfassenden Überblick über alle Werkzeuge und deren digitale Zwillinge – von der Projektplanung im CAM-System über das Voreinstellgerät bis hin zur Maschine. Neben den Stammdaten werden auch Bewegungsdaten wie der Lager- oder Einsatzort sowie Voreinstellwerte erfasst und permanent aktualisiert. Auf der Basis dieser Informationen ist es möglich, stets das richtige Werkzeug am richtigen Ort bereitzustellen und so Ausschuss, Nacharbeit oder Maschinenstillstände zu reduzieren. Eine übersichtliche und intuitive Oberfläche ermöglicht es Anwendern, die Lösung auch ohne aufwändige Schulung über einen gewöhnlichen Internet-Browser zu nutzen.

Die Implementierung ist einfach: Zunächst werden sämtliche Werkzeuge mit RFID-Chips versehen und die Chipnummern wahlweise mit weiteren Informationen wie Datenblättern, und Rüstplänen in der zentralen Werkzeugdatenbank erfasst und verknüpft. Die Daten bewegen sich fortan mit den Werkzeugen und werden kontinuierlich aktualisiert. Dadurch entsteht eine breite Informationsbasis und eine solide Grundlage, um den Werkzeugeinsatz zu optimieren und die Fehlerquote bei der Konfiguration modularer Werkzeuge sowie beim Rüsten von Maschinen zu senken. Zudem hilft der Blick auf den gesamten Werkzeuglebenszyklus, den Werkzeugbedarf besser einzuschätzen.

