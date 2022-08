Widia: Neue Wendeschneidplatte in AL-Geometrie

Widia hat sein ISO-Drehwerkzeugportfolio um eine Wendeschneidplatte in AL-Geometrie erweitert. Die zu Kennametal gehörende Unternehmen verstärkt damit sein Angebot an nach eigenen Angaben kostengünstigen Werkzeugen für kleine bis mittlere Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Aluminium und anderen Nichteisenwerkstoffen. Die Schneideinsätze in AL-Geometrie werden in zwei Schneidstoffsorten angeboten, die unterschiedliche Bearbeitungsoptionen ermöglichen: die unbeschichtete Ultrafeinstkornsorte WU10HT sowie die PVD-AlTiN-beschichtete Sorte WU05PT. Varianten in allen gängigen Ausführungen, einschließlich C-, D-, R-, T- und V-Einsätzen sind erhältlich.

Wendeschneidplatte verbessert die Spanabfuhr

Die hochglanzpolierte Spanfläche verbessert die Spanabfuhr und verkürzt damit die Rüstzeiten, da nach dem Schneidvorgang weniger Späne manuell entfernt werden müssen. Zudem besitzt die seitlich geschliffene Wendeschneidplatte eine scharfe Schneidkante, was die Präzision der Werkzeuge insgesamt erhöht und die Schnittkräfte reduziert. Durch die erhöhte Zuverlässigkeit der Werkzeugleistung gewinnt der Anwender mehr Zeit für die eigentliche Bearbeitung und muss weniger Zeit für Nachbearbeitung und Entgratung aufwenden, da die Bildung einer Aufbauschneide reduziert wird.

