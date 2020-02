Anzeige

Damit Honeycomb-Waben ihre notwendige Steifigkeit erhalten, etwa in Luftfahrzeugen, bietet Dopag in Halle 6, Stand E72, das Dosiersystem Coredis an. Coredis ist für große Sandwiches konzipiert. Es befüllt Panels ab einer Größe von 2600 x 1400 mm².

Je nach Größe der Zellen und des Ventils beträgt die konstante Ausflussrate 50 bis 300 ml/min, teilt der Spezialist für automatisierte Dosier- und Mischtechnik mit. Bei einer automatisierten Ausführung lässt sich das Füllmaterial abhängig von Wabenkerndicke und der Vorschubgeschwindigkeit proportional austragen. Die Wabenkerne werden homogen befüllt.

Um Beschädigungen an den empfindlichen Strukturen der leichten Honeycomb-Panel zu vermeiden, verwendet Dopag spezielle, für diesen Zweck konzipierte Zahnradpumpen, um das Material zu fördern.

