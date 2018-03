Wirtschaftliches Drahtziehen

Anzeige

Die Schwerpunkte am Stand von Zeller+Gmelin (Halle 9, Stand A19) sind Kühlschmierstoffe für die Herstellung von Kupfergießwalzdraht sowie Hochleistungs-Drahtziehmittel der Multidraw-Reihe. Sie kommen in der Drahterzeugung und -verarbeitung zum Einsatz. Ein Beispiel ist der Industrieschmierstoff Multidraw CU Uni S, ein Universalziehmittel für den Grob- und Mitteldrahtzug bis zu einem Fertigdurchmesser von 0,1 mm. Die Entwickler legten ihren Fokus auf die Erhöhung der Schmierleistung sowie der Temperatur-, Bakterien-, und Elektrolytstabilität, um so den Kunden ein langlebiges und prozesssicheres Produkt zu bieten. Ebenso dabei ist der Schmierstoff Multidraw CU MFE, ein Spezialprodukt zur Herstellung von Kupferlackdrähten im Mittel- und Feinzug bis 0,07mm Fertigdrahtdurchmesser.

30. März 2018