Anzeige

Wer auch in der kalten Jahreszeit gerne und viel draußen ist, dem verhilft ein beheizbarer Schlauchschal zu wohliger Wärme um den Hals. Der Heizschal von Beurer aus Ulm, ausgestattet mit einer Powerbank, ist der ideale Begleiter für einen Winterwald-Spaziergang oder für den Weg zur Arbeit. Die Ingenieure von Beurer haben den rund 270 g leichten und 35 x 29 cm großen Wärmespender mit USB- und Micro-USB-Anschluss und Ladekabel ausgestattet. Die kleine, abnehmbare Powerbank mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku bietet für rund 2 h Wärme ohne sichtbare Kabel und Technik. Über drei beleuchtete Temperaturstufen lässt sich ganz nach Belieben die perfekte Wohlfühltemperatur einstellen. Außerdem verfügt der beheizbare Schlauchschal über eine Temperaturüberwachung mit Sicherheitsabschaltung, so dass man sich über mögliches Überhitzen keine Sorgen machen muss. Überdies ist eine Temperaturüberwachung mit Sicherheitsabschaltung integriert. Der Schlauchschal selbst besticht durch sein modernes Zopfmuster und ein weiches Innenfutter, das anschmiegsam, hautsympathisch und atmungsaktiv ist. In der Waschmaschine lässt sich der Schal bis 30 °C nach einem langen Winter wieder reinigen.

www.wissenschaft-shop.de

Artikel-Nr. 804638

2. Dezember 2019