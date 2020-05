Schneideinsätze in XL-Ausführung für größere Aufgaben

Anzeige

Mit den neuen extralangen Schneideinsätzen der Swisscut-XL-Linie von Iscar können Anwender jetzt Werkstücke mit noch größerem Durchmesser abstechen, tiefer einstechen und zerspanen.

Für die Fälle, in denen die Bearbeitungstiefe der Swisscut-Innoval-Linie nicht ausreicht, hat Iscar seine neue Swisscut-XL-Linie auf den Markt gebracht, die eine Einstechtiefe von bis zu 10 mm erlaubt.

Mit den extralangen Einsätzen lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen dieser Linie Werkstücke mit deutlich größeren Durchmessern abstechen und mit einer Schnitttiefe von maximal 5 mm zerspanen. Das kompakte Werkzeug erlaubt eine problemlose Spanevakuierung und lässt sich leicht in das Werkzeugmagazin eines Langdrehers integrieren. Hier kommt der zweite große Vorteil der XL-Einsätze zum Tragen: das Klemmsystem zur Befestigung der Schneideinsätze.

Schneller Einsatzwechsel in der Maschine

Zwei Spezialschrauben im Werkzeugträger halten die Schneideinsätze fest an ihrem Platz. Das sichert präzise Bearbeitungsprozesse. Die Schrauben sind von beiden Seiten leicht erreichbar und erlauben den Schneidenwechsel in der Maschine. Da es nicht notwendig ist, die Schrauben komplett herauszudrehen, besteht auch keine Gefahr, dass Kleinteile in die Maschine fallen könnten. So ist der Einsatzwechsel einfach, schnell und problemlos machbar – ohne lange Rüstzeiten.

Acht unterschiedliche Schneideinsätze

Die Werkzeuge sind mit 12 oder 16 mm Vierkantschäften erhältlich und können unterschiedliche Schneideinsätze zum Abstechen, Rück- und Vorwärtsdrehen, Einstechen und Gewindeschneiden aufnehmen. Dazu sind acht unterschiedliche Schneideinsätze verfügbar, ausgeführt in der verschleißfesten Schneidstoffsorte IC1008.

Kontakt:

Iscar Germany GmbH

Eisenstockstr. 14

76275 Ettlingen

Tel.: +49 7243 9908 0

www.iscar.de