Yaskawa: So gelingt der Einstieg ins automatisierte Roboterschweißen

Yaskawa hat die kompakte Cobot-Schweißlösung Weld4Me zur CE-fähigen Komplettzelle Weld4Me CE ausgebaut und ermöglicht damit Unternehmen, die bisher von Hand geschweißt haben, den Einstieg in das automatisierte Roboterschweißen. Die Zelle besteht aus dem Cobot HC10DT IP67, einer Steuerung YRC1000 mit funktionaler Sicherheitseinheit (FSU), Schweißtisch, Blendschutz s wie weiteren optionalen Features und Schweißfunktionen für das MIG/MAG-Schweißen. Die Roboterzelle bildet nach Anschluss an einer Schweißrauchabsauganlage eine betriebsbereite, CE-zertifizierte Schweißstation. Das mitgelieferte Komplett-Schweißpaket aus Stromquelle, Kabelpaket, Drahtvorschub und Schweißbrenner ist von zahlreichen namhaften Herstellern verfügbar. Die CE-konforme Komplettzelle berücksichtigt in der Risikobewertung die Anforderungen an die Mensch-Roboter-Kollaboration und gewährleistet dank des Sicherheitssetup einen sicheren Schweißbetrieb. Der aktuelle Kollaborationsmodus wird über LED-Streifen in den Pfosten der Zelle angezeigt.

Kollaborierendes Schweißen mit Cobot Motoman HC10DT IP67

Der Cobot Motoman HC10DT IP67 ist mit IP67 Schutzklasse gegen Schweißspritzer geschützt. Die Welding Wizard Software in Kombination mit der Handführung (Direct-Teach) ermöglichen eine einfache und schnelle Programmierung für jedermann. Praktische Bedienknöpfe am Flansch erleichtern zudem das Programmieren des Schweißjobs. Selbst komplexere Schweißaufgaben können über das Programmierhandgerät in bewährter Form realisiert werden. Mit vollem Zugriff auf umfangreiche Schweißfunktionen für das MIG/MAG-Schweißen kombiniert die Lösung industrietaugliches Schweißen mit den den Vorteilen der kollaborativen

Robotik. (kf)

