Zahnstangengetriebe von Leantechnik machen Tubendekoration effizienter

Auf Basis der hochgenauen Lifgo-Zahnstangengetriebe von Leantechnik hat ein Hersteller von Siebdruckmaschinen ein völlig neues Verfahren zur Dekoration von Tuben entwickelt. Der indirekte Digitaldruck ist deutlich flexibler als übliche Heißprägetechniken und verbraucht weniger Material und Energie.

Das neue Maschinenkonzept hat für Verpackungshersteller viele Vorteile: Sie benötigen zum einen keine teuren Farbfolien mehr, sondern können preiswertere Silberfolie verwenden. Diese lässt sich dann beliebig einfärben. Darüber hinaus muss die Folie für den Druckvorgang nicht mehr wie beim Heißprägen auf Temperaturen zwischen 100 und 200 °C erhitzt werden. Ein weiteres Plus ist die Möglichkeit der 360°-Bedruckung.

Das hochgenaue und robuste Lifgo-5.0-Zahnstangengetriebe sorgt in der Siebdruckmaschine unter anderem für die exakte Positionierung der Übertragungseinheit, mit der das Druckbild auf die Tuben aufgebracht wird. Das Getriebe führt dank seiner Vierfach-Rollenführung einen sehr präzisen Hub aus.

Darüber hinaus kann es Hubkräfte bis 2.000 N aufnehmen und hält den hohen Anpresskräften beim Druckvorgang problemlos stand.

Präzise Ausrichtung der Dekorfolien

Lifgo-Zahnstangengetriebe treiben auch die Folienumlenkrollen an, die für eine präzise Ausrichtung der Dekorfolien sorgen. Bei diesem sehr dynamischen Vorgang punkten die Getriebe mit ihrer hohen Hubgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s. In den Druckmaschinen kommen die Getriebe in der sogenannten Excenter-Bauweise zum Einsatz. Das Zahnflankenspiel kann individuell an jede Anwendung angepasst werden, sodass sich Tuben verschiedenster Größen bedrucken lassen.

Die Zahnstangengetriebe sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und können Traglasten bis 25.000 N aufnehmen (Lifgo 5.4). Die Getriebe wurden speziell für Anwendungen entwickelt, in denen schnelle und präzise Hubbewegungen ausgeführt werden müssen. Dank des Baukasten-Systems sind sämtliche Getriebe frei miteinander kombinierbar. (ks)

Kontakt:

Leantechnik AG

Im Lipperfeld 7c

45047 Oberhausen

Tel.: +49 208 495 25-0

Mail: info@leantechnik.com

Website: www.leantechnik.com