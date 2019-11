Anzeige

Schallenkammer Magnetsysteme bietet in seiner Produktlinie Ferropad eisenhaltige Haftflächen an, mit denen sich jeder Untergrund in eine magnetische Arbeitsfläche verwandeln lässt. So können brachliegende Flächen an Türen, Wänden oder Möbeln zur Visualisierung, Organisation und Information genutzt werden. Die Haftflächen für Magnete gibt es zum Ankleben, Aufhängen oder zum magnetischen Anbringen. Bei der Befestigung gibt es mehrere Möglichkeiten: Für die Anbringung auf glatten Untergründen (etwa Glastüren) wird die Rückseite mit einem lösbaren Selbstklebe-Coating beschichtet, für unebene Wandflächen (etwa Raufasertapete) hingegen mit einem Schaumkleber. Auf Wunsch gibt es die Tafeln mit geösten Bohrungen an den Ecken zum Aufhängen oder Anschrauben.

11. November 2019

