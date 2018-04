Zusammenhalt auf engem Raum

Anzeige

Antriebstechnik Für Anwendungen mit begrenztem Bauraum bietet KBKein breites Programm an Miniaturkupplungen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Torsionssteife und minimale Rückstellkräfte aus.

Servomotoren in Prüf- oder Verpackungsmaschinen sind der ideale Anwendungsbereich für die Metallbalgkupplung KB2H in Halbschalen-Ausführung. Sie ist mit einem Balg aus Edelstahl und einer Nabe aus Aluminium ausgestattet und eignet sich für die Montage auf Wellen mit einem Durchmesser von 3 bis 22 mm. Die Kupplung kann in Anwendungen mit Drehmomenten zwischen 0,5 und 10 Nm eingesetzt werden, wo sie nicht nur eine spielfreie Verbindung garantiert, sondern auch Wellenversatz ausgleicht.

Die KB1 ist eine Variante für die Anbindung von Drehgebern und Tachos. Sie wurden für Drehmomentbereiche von 0,05 bis 10 Nm und Wellendurchmesser von 1 bis 24 mm konzipiert. Seitliche Madenschrauben dienen der Befestigung, die auch Versatz ausgleichen kann. Die KB1P hat dieselben Eigenschaften wie die KB1, ist aber zusätzlich axial-steckbar und kann auf Wellen mit Durchmessern von 3 bis 25 mm verbaut werden.

Bei der KB2 und der KB2P stellen kraftschlüssige Klemmnaben die Verbindung mit der Welle her. Während die KB2 Drehmomente zwischen 0,1 und 10 Nm überträgt, ist die KB2P für den Bereich zwischen 0,5 und 10 Nm ausgelegt.

