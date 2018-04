Zwei Achsen in einem

Anzeige

Memotec zeigt in Hannover erstmalig seine neu entwickelten Rotations-Hub-Module mit zwei Freiheitsgraden (Halle 5, Stand B33). Mit den RHM lassen sich rotative und lineare Bewegungen bei hoher Präzision und Belastbarkeit gleichzeitig ausführen. Sie sind in beide Richtungen endlos frei drehend. Formatwechsel erfolgen laut Anbieter werkzeuglos in Sekundenschnelle. Marktübliche Anbauteile lassen sich mit den RHM ebenso kombinieren wie Memotec-Linearachsen oder auch Sonderanfertigungen. Damit erfüllen die Module modernste Anforderungen in der Automation, betont der Anbieter. Einsatzbereiche sind Fügen, Pick and Place, Prellen, Verschließen sowie Verschrauben.

13. April 2018