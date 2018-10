Zwei neue Baureihen für die Kraftwerkstechnik

Anzeige

Mit den Baureihen FI-SNR und FI-ASV erweitert Stauff das Produktangebot im Bereich Connect-Schweißverschraubungen. Bei FI-SNR handelt es sich um 24°-Schweißkegelreduzierungen mit O-Ring. Hier kann der Anwender eine Rohrleitung per Schweißen mit einem Standard-Verschraubungskörper mit normgerechtem 24°-Innenkonus adaptieren, wobei die Nenngröße des Rohrs kleiner ist als die des Verschraubungskörpers. Diese Baureihe ist in den Größen 8/6L (leichte) bis 30/25S (schwere Baureihe) lieferbar. FI-ASV ist eine gerade Anschweiß-Verschraubung für Rohre. Sie wird als Set geliefert, das aus Schweißkegel, Verschraubungskörper zum Anschweißen und einer Überwurfmutter besteht. Sie verbindet zwei Rohre mit gleichen Außendurchmessern, wobei auf beiden Seiten geschweißt werden muss. Die Verschraubungen sind als Schwere Baureihe in den Größen 10S bis 38S verfügbar.

2. Oktober 2018