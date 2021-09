Profilschleifen: Zwei Tischspindeln verkürzen Fertigungsprozess

Ob Elektroantrieb, Hybridmotor oder konventioneller Antrieb – die Schleifbearbeitung rückt derzeit in den Fokus der Produktionsplaner. Zum einen brauchen sie neue Lösungen für perfekte Bauteiloberflächen, die die geforderte Laufruhe bei sehr hohen Drehmomenten garantieren. Andererseits ist die Flexibilität der Maschinen wichtig. Emag Samputensili (Halle 4, Stand B21) stellt mit der G 250 eine Maschine zum Wälz- und Profilschleifen von Verzahnungsteilen bis 250 mm Durchmesser vor, deren Konzept genau zu diesen Anforderungen passt. Sie verfügt über zwei Tischspindeln, um Leerlaufzeiten während des Fertigungsprozesses zu minimieren. Auch das Schleifen von Werkstücken mit Störkonturen ist durch den Einsatz von Wälzschnecken mit kleinem Durchmesser (160 bis 68 mm) und kleinen Profilschleifscheiben (160 bis 30 mm) auf der Hauptspindel möglich. Die Zentrierung erfolgt parallel zur Hauptzeit in der Ladeposition.

Die integrierte Abrichteinheit sorgt für zusätzliche Prozesssicherheit. In der Variante G 250 HS verfügt die Maschine zusätzlich über einen Hochgeschwindigkeits-Schleifkopf, der bei Verwendung einer kleinen Schleifschnecke 20.000 Umdrehungen pro Minute ermöglicht. Diese Maschine ist sowohl hochflexibel als auch hochproduktiv, was im Schleifbereich normalerweise nur schwer zu kombinieren ist. Vor diesem Hintergrund ist es unter anderem eine ideale Lösung für Verzahnungsaufgaben in der Elektromobilität, wo häufig Kleinstteile verwendet werden.

