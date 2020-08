Robotics Kongress 2021

Anzeige

Robotik | Den 10. Februar 2021 sollte sich jeder Robotik-Spezialist schon jetzt im Kalender dick anstreichen. An diesem Tag findet der nächste Robotics Kongress in der Technology Academy auf dem Hannover Messegelände statt.

Die Welt der Robotik durchläuft gerade einen grundlegenden Wandel. Nachdem Industrieroboter jahrzehntelang getrennt vom Menschen schwere Arbeiten verrichteten, rücken die eisernen Werker und jene aus Fleisch und Blut enger zusammen, um Arbeiten gemeinsam zu verrichten. Dieser Trend, die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK), zieht sich durch alle Branchen.

Hinzu kommt eine weitere Entwicklung, die zunehmend an Fahrt aufnimmt: Die einfache Bedienung. Die Zeiten, in denen Roboter nur von Spezialisten programmiert werden konnten, sind so gut wie vorbei. Intuitive Benutzeroberflächen, die dem Anwender verschiedene Applikationen als Button zum Anklicken zur Verfügung stellen, leiten eine neue Ära ein. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren weiter verstärkt. Es werden nicht nur komplexe Anwendungen, sondern technische Zukunftsthemen wie KI, Machine Learning und intelligente Bildverarbeitung so aufbereitet, dass sie selbst von einem Maschinenbediener genutzt werden können. Ohne Expertenwissen, ohne Schulung, ohne nennenswerten zeitlichen Aufwand. Der Spagat zwischen Hightech und leichter Bedienung ist die Zukunft. Es geht nicht allein darum, komplexe Algorithmen zu entwerfen. Die Technik muss auch unter die Leute gebracht werden. Erst dann zeigt sich der praktische Nutzen und der Wert einer neuen Entwicklung.

Hochkarätige Fachvorträge zeigen auf, welche technischen Voraussetzungen für den optimalen Einsatz von Robotern in der smarten Fertigung gegeben sein müssen.