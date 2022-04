Sarissa Position Box im Einsatz bei der BMW Group in der Münchener Motoren-Manufaktur

Überall dort, wo Fehlervermeidung an erster Stelle steht, garantiert das Local Positioning System von Sarissa den einwandfreien Ablauf von Fertigungsprozessen. Das Positionserkennungssystem gewährleistet in der Motoren-Manufaktur der BMW Group in München, dass Montageprozesse einwandfrei ablaufen – selbst wenn sie von den Mitarbeitenden in der Produktion stets ein sehr hohes Maß an Konzentration verlangen.

Der intelligente 3D-Koordinatensensor Position Box von Sarissa ermittelt millimetergenaue Raumkoordinaten zur Qualitätssicherung und liefert ein zuverlässiges Feedback in Echtzeit. Fehler werden somit vermieden, bevor sie passieren. Alle Anwendungen, in denen die korrekte Position eines Einzelteils bestimmt werden soll, können so reibungslos abgesichert werden, heißt es. Diese Funktionsweise kommt in der Motoren-Manufaktur bei der BMW Group in München seit 2017 erfolgreich zum Einsatz.

Positionserkennungssystem von Sarissa vermeidet optische Verwechslungen

Die BMW-Motoren für die Kleinserien werden in der Motoren-Manufaktur in München auf fahrbaren Werkstückträgern gebaut. Um die perfekten Lagerungen der Sechs- und Zwölfzylinder Kurbelwellen gewährleisten zu können, müssen passend abgestimmte Lagerschalen an jedem Lagerstuhl verbaut werden. Dies setzt eine exakte Vermessung des jeweiligen Lagerstuhls vor dem Einbau der Lagerschalen voraus. Anhand dieser Daten können die passenden Lagerschalen mit der korrekten Stärke für die jeweilige Stelle im Lagerstuhl bestimmt werden.

Genau hier kommt das Sarissa Positionserkennungssystem erfolgreich zum Einsatz, denn obwohl die Lagerschalen unterschiedlich sind, können sie von den Mitarbeitenden in der Produktion optisch fast nicht unterschieden und deshalb leicht verwechselt werden. Dies gilt es, mit einem Fehlervermeidungssystem während der Wertschöpfung zu verhindern.

Spezifische Lösung für die Lagerschalenmontage in der Motoren-Manufaktur

Das Local Positioning System ist eine Lösung, die Fehlerfreiheit gewährleistet und Kosten einspart, da Abweichungen in der Produktion verhindert werden. Dadurch, dass die Genauigkeit und Präzision des Systems im Millimeterbereich liegt, eignet es sich für Anwendungen mit handgehaltenen Werkzeugen aller Art. Das Positionserkennungssystem von Sarissa ist unabhängig von Lichtquellen und hörbarem Schall. Dabei sind die lautlosen Ultraschallsignale, die das System aussendet, physiologisch unbedenklich. Die Sarissa GmbH arbeitete bereits zuvor erfolgreich mit der BMW Group an der Absicherung von Prozessen mittels dem Positionserkennungssystem zusammen. Für die Lagerschalenmontage bei der BMW Group in München entwickelte der Qualitätssicherungsanbieter eine passende spezifische Lösung.

Der Clou hierbei: In diesem Anwendungsfall bestimmt die Software von Sarissa nicht wie sonst üblich die Koordinaten der Werkzeugspitze, sondern die Koordinaten der Lagerschale. Eine unsichtbare „Tube“ zwischen Codeleser mit Positionssender und QR-Code auf der Lagerschale macht es möglich, dass die Positionsdaten der Lagerschale im Motor ermittelt und an die Stationssteuerung übertragen werden.

Auswahl der richtigen Lagerschale in Motoren und Endkontrolle nach deren Montage

Das System von Sarissa unterstützt doppelt – bei der Auswahl der richtigen Lagerschale und als Endkontrolle nach deren Montage. Dies gewährleiste eine Null-Fehler-Produktion, die höchste Qualitätsansprüche erfülle und Verwechslungen ausschließe. Wie das funktioniert? Die Position Box bekommt von der SPS den aktuell in der Montagestation stehenden Motorentyp sowie die zu verbauenden Lagerklassifizierungen je Lagerstuhl übermittelt. Daraufhin sehen die Produktionsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter am Bildschirm anhand einer Visualisierung, welche Lagerschalen für den bestimmten Motortyp benötigt werden.

Die Mitarbeitenden in der Produktion legen die mit einem Data-Matrix-Code versehenen Lagerschalen an die dafür vorgesehenen Stellen im Lagerstuhl. In dem speziellen Anwendungsfall bei der BMW Group kommt ein Codeleser zum Einsatz, auf den ein Sarissa-Positionssender aufgebracht wurde. Die Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter scannen den auf der Lagerschale aufgedruckten Data-Matrix-Code mit dem Codeleser ein. Daraufhin sendet der Positionssender des Codelesers hochfrequente Ultraschallsignale in den Raum, die von einem Sarissa-Ultraschallempfänger empfangen werden. Die Position Box ermittelt anhand des QR-Codes und nach Kommunikation mit der SPS in Echtzeit, ob sich die richtige Lagerschale an der vorgeschriebenen Montageposition befindet. Obwohl sich der Werkzeugsender auf dem Codeleser befindet, bestimmt die Software von Sarissa stets die XYZ-Position des QR-Codes und somit der Lagerschale, und nicht die Position des Codelesers. Dabei ist es bedeutungslos, ob der Codeleser während dem Lesevorgang in unterschiedlichen Winkeln oder von einem Rechts- oder Linkshänder gehalten wird. Ein virtueller Pointer von beliebig einstellbarer Länge mit einem fiktiven Codeleser an seiner Spitze ist laut des Herstellers innovativ und in dieser Ausführung einzigartig.

Mühelose Korrektur von eventuellen Fehlern

Sollte eine Lagerschale versehentlich an der falschen Position montiert worden sein, wird der Motorblock direkt daran gehindert, die Arbeitsstation zu verlassen. Der Fehler wird am Bildschirm visualisiert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion können den Arbeitsschritt selbständig korrigieren. Nach der Korrektur bestätigt die Software am Bildschirm, dass alle Lagerschalen schließlich richtig montiert wurden. Dank der einfach zu bedienenden Anwendersoftware Position Box wird eine mögliche Fehlhandlung im Sinne von Poka-Yoke wirkungsvoll verhindert. Die intelligente Sensorik der Position Box leiste somit einen bedeutenden Beitrag zur Fertigungsqualität.

