Technologietag Leichtbau 2021 am 9. und 10. November

Zum „größten Leichtbaukongress Süddeutschlands“ lädt Leichtbau BW am 9. und 10. November ein. Der hybride Kongress findet erstmals als Global Lightweight Summit statt und beleuchtet Chancen für deutsche Unternehmen bis hinein nach China. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit: Präsentiert werden Leichtbaulösungen für den Weg aus der Klimakrise.

„Leichtbau ist eine wunderbare Chance, die Dinge neu zu betrachten“, sagt Prof. Michael Braungart: Der Auftritt des renommierten Umweltforschers als „Special Guest“ auf dem Technologietag Leichtbau 2021 in Stuttgart deutet die Richtung an, in die der diesjährige Kongress weist: „Nachhaltigkeit durch Leichtbau in der Praxis“ ist das Leitthema, Ziel sind Wege aus der Klimakrise durch Lösungsansätze, die Gewicht minimieren.

Dazu passt, dass sich der hybride abgehaltene Kongress über Ländergrenzen hinweg an ein internationales Publikum wendet. Durch die Zusammenarbeit von Leichtbau BW mit China, Kanada und European Lightweight Association (ELA) findet das Event erstmalig als „Global Lightweight Summit“ statt.

„Der Technologietag verbindet Klimaneutralität, Leichtbau und Globalisierung und bietet Teilnehmern eine einzigartige globale Perspektive,“ sagt Dr. Lihe Chen von der Deing Science & Technologies Co. Ltd. Er ist Mitorganisator der chinesischen Session.

Internationales Vernetzen ist angesagt

Die internationale Ausrichtung soll dazu einladen, „Chancen auf internationalen Märkten zu erkennen und die eigene Wettbewerbsposition gezielt zu verbessern“, heißt es bei Leichtbau BW. Darüber hinaus biete der Technologietag neben neuesten technischen Entwicklungen und Impulsen die Möglichkeit, das berufliche Netzwerk zu erweitern.

Der erste Kongresstag ist Vorträgen, Themeninseln und 1:1-Meetings gewidmet. Dabei soll der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen – in der direkten Begegnung im Mövenpick Hotel Stuttgart Airport vorort oder digital über Chat-Nachrichten und Online-1:1-Meetings.

Der zweite Tag bietet wahlweise drei exklusive Touren an zu DLR und Zeiss, den Textil- und Faserforschern vom DITF und Teamobility oder als weitere Option zum Fraunhofer ICT und Rosswag.

Sechs Session regen Diskussionen an

Sechs Sessions laden am 9. November zum Mitdiskutieren an. Vormittags geht es um den Erfahrungsaustausch mit China, um neue Materialien und um kreislauffähigen Leichtbau. Nachmittags sind Kanada, Best-Practice-Beispiele und neuartiges Fliegen auf dem Programm der Sessions.

In den zwischenliegenden Keynotes tritt Special Guest Prof. Michael Braungart auf, der unter anderem bekannt ist für das Cradle-to-Cradle-Designkonzept. Der vielfach ausgezeichnete Umweltforscher entwickelte Werkzeuge zur Gestaltung öko-effektiver Produkte und Geschäftsmodelle sowie von intelligentem „Material Pooling“.

Wie sich der Green Deal der EU auswirkt

Zudem erörtert Marc Kirchhoff vom VDMA die Herausforderungen und Chancen der CO2-freien Lieferkette für den Maschinenbau. Daran anknüpfend geht Dr. Matthias Harsch (LCS Life Cycle Simulation GmbH) den Auswirkungen des Green Deals der EU auf Leichtbau und Lieferketten nach. Und schließlich nimmt Prof. Dr. Philip Leistner vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP die Chancen der Lebenszyklusanalyse für eine nachhaltige Entwicklung von Beginn an unter die Lupe.

Weiterhin gibt es Themeninseln zu Konzeptleichtbau, Quantencomputing und Leichtbau im urbanen System, welche die Konferenz-Teilnehmer in den Pausen dazu einladen, auch einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. (os)

www.leichtbau-technologietag.de

Kontakt:

Leichtbau BW GmbH

Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg

Breitscheidstraße 4

70174 Stuttgart

Tel.: +49 711 128988–40

www.leichtbau-bw.de