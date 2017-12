Treston fördert ermüdungsfreies Greifen

Anzeige

Der Materialversorgungswagen von Treston versorgt Moduline-Produktionslinien mit Arbeitsmaterialien. Er sichert nach dem Prinzip „first-in-first-out“ die chronologisch lückenlose Verarbeitung von Komponenten.

Die Lösung beinhaltet drei zum Bediener hin angeschrägte Regalfächer, die jeweils mit maximal vier Führungsschienen ausgestattet werden, auf denen wiederum Rollen montiert sind. Führungsschienen und Rollen gewährleisten in den geneigten Fächern das geordnete und automatische Nachrücken der Materialbehälter, die von der Wagenrückseite wieder nachgeschoben werden können, sobald der Bediener vorne eine leere Box entnimmt. Die drei Regalfächer können maximal 150 Behälter des Typs 1015-4ESD aufnehmen.

Der Materialversorgungswagen besteht aus eloxiertem Aluminium und ist daher in unbeladenem Zustand sehr leicht, aber trotzdem stabil. Die kompakte Konstruktion ist 980 mm breit, 900 mm tief und 1780 mm hoch und trägt eine Höchstlast von 150 kg. Pro Fach beträgt die maximale Traglast 50 kg beziehungsweise bei vier Führungsschienen pro Fach maximal 12,5 kg je Führungsschiene. Produkt und Bauteile verfügen über einen umfassenden ESD-Schutz bei elektrostatischer Entladung. Auf Wunsch kann das Fifo-Regal mit zusätzlichen Fächern sowie Führungsschienen und -rollen ausgestattet werden.

Der Fifo-Wagen unterstützt ergonomisch optimierte Arbeitsprozesse. Robuste Qualitätsleichtlaufrollen sichern eine hohe Flexibilität und verwandeln das System in ein mobiles, frei bewegbares Moduline-Element. So kann es an individuelle Greifradien angepasst werden. Die automatisch nachrückenden Materialbehälter entlasten bei den sich wiederholenden Greiftätigkeiten den muskuloskelettalen Schulter- und Rückenbereich der Mitarbeiter und erleichtern durch die intuitive Systematik die Auge-Hand-Koordination.

5. Dezember 2017