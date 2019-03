Verbindungstechnik aus 44 Ländern

Anzeige

Vom 19. bis 21. März findet in Stuttgart in drei Messehallen die Fastener Fair als Treffpunkt der Branche der Verbindungs- und Befestigungstechnik statt. Laut Veranstalter ist sie in der Fläche 2019 um weitere 6 % gewachsen.

Mehr als 960 Aussteller aus 44 Ländern werden in diesem Jahr ihre Neuheiten sowie herkömmliche Produkte und Systeme aus der Verbindungs- und Befestigungstechnologie auf der Fastener Fair 2019 vorstellen. Wichtigste europäische Ausstellerländer neben Deutschland, dem größten Ausstellerland, sind Italien, Großbritannien, Frankreich, die Türkei, die Niederlande und Spanien. Asiatische Ausstellerunternehmen kommen hauptsächlich aus Taiwan, China und Indien. Die Messe findet erneut in den Hallen 1, 3 und 5 des Messegeländes in Stuttgart statt.

„Die Verbindungs- und Befestigungsbranche erwartet eine gute Entwicklung für die kommenden Jahre. Basierend auf global wachsenden Industriezweigen wie der E-Mobilität sowie der Luftfahrt- und der Bauindustrie wird die Nachfrage weiter ansteigen“, sagte im November Liljana Goszdziewski, Exhibition Director Fastener Fair Stuttgart beim Veranstalter Mack Brooks, der inzwischen von Reed Exhibitions übernommen wurde – dies machte Reed noch im Februar bekannt.

„Der Markt hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch verändert, mit neuen Technologien, Einsatzmöglichkeiten und verschiedensten Materialien“, so Goszdziewski weiter. „Auch hybride Verbindungselemente sind mittlerweile recht etabliert. Daher werden Verbindungselemente immer häufiger als flexible und hochfunktionale Lösungen eingesetzt.“

Typische Messebesucher sind Zulieferer, Einkäufer und auch Konstrukteure

Das Messeprofil umfasst alle Bereiche der Verbindungs- und Befestigungsbranche: Befestigungselemente und Halterungen für die Industrie und für die Baubranche, Montage- und Installationssysteme sowie Produktionstechnologien für Befestigungselemente. Die Besucher auf der Messe sind unter anderem Distributoren, Großhändler, Zulieferer, Komponenteneinkäufer und Konstrukteure.

Zur vergangenen Veranstaltung kamen 11.709 Fachbesucher aus 91 Ländern, teilte Mack Brooks mit. Eine umfangreiche Vorschau zur diesjährigen Messe mit Aussteller- und Produktbeschreibungen sei auf www.fastenerfair.com/stuttgart verfügbar.

Erstmals wird es auch einen Sonderbereich für Klebstoffe und Klebeverbindungen geben. Der Fokus der „Bonding and Adhesive Technology Area“ in Halle 1 liegt speziell auf den Möglichkeiten von Klebetechnologien als Ergänzung zu herkömmlichen Verbindungs- und Befestigungselementen. Vor allem in der Automobilindustrie sind sie zu einer wichtigen Option für den Leichtbau geworden und ermöglichen den Einsatz dünnerer und leichterer Materialien. Außerdem eignen sie sich sehr gut für Verbundsysteme. (os)

4. März 2019