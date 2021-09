Automatisierungslösungen von Schaeffler für Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen Anlässlich der EMO 2021 stellt der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler digitale Systeme vor, die gerade auch für die Werkzeugmaschinenbranche spannend sind – darunter digitale Systeme, dieeinfacher und günstiger als bisher überwachen sollen.

Mehr und mehr in die WZM integrierte Funktionen

Diese benötige konstruktionsbedingt deutlich weniger Schmierstoff, senke somit die Betriebsmittelkosten und schone die Umwelt, was vor allem bei Werkzeugmaschinen in Hinblick auf die Kühlschmierstoffkontamination bedeutsam sei. Weiterhin würden durch die kinematisch verbesserte Umlenkgeometrie in der Bearbeitung deutlich bessere Oberflächengüten erreicht.

Überwachte Werkzeugmaschinen, gesteigerte Verfügbarkeit

Kontakt:

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Industriestraße 1–3

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Telefon: +49 9132 82–0

Fax: +49 9132 82–49 50

E-Mail: info.de@schaeffler.com

www.schaeffler.com

Hier finden Sie mehr über: