Blum bietet kompakten Alleskönner für kleine Maschinen

Der Mess- und Prüftechnikspezialist Blum-Novotest erweitert mit dem neuen Messtaster TC55 sein Produktprogramm für CNC-Werkzeugmaschinen. Das extrem kompakte System mit innovativem Shark-360-Messwerk und schneller Infrarotübertragung wird auf der EMO 2021 in Mailand (Halle 5, Stand B28) präsentiert. Der TC55 ist laut Angaben der bisher kleinste kabellose Messtaster von Blum. Lediglich 46 mm lang und 32 mm im Durchmesser, eignet sich das System für den Einsatz in sehr kompakten Fräszentren, Drehzentren und Dreh-Fräszentren in der Mikrobearbeitung, der Medizintechnik sowie zur Messung von Bauteilen auf Maschinen der additiven Fertigung. Dabei kann es nicht nur zur Werkstückmessung eingesetzt werden. Dank des planverzahnten Messwerks eignet sich der Messtaster auch sehr gut, um Drehwerkzeuge taktil zu messen.

Der TC55 verfügt über das aus anderen Messsystemen des Herstellers bekannte Shark-360-Messwerk. Diese Technologie ergänzt das multidirektionale Messwerk um eine Planverzahnung mit 72 Zähnen, wodurch ziehende sowie torsionsbeaufschlagte Messungen in der C-Achse möglich werden. Die auftretenden Torsionskräfte werden durch die Planverzahnung aufgenommen und haben somit keinen Einfluss auf das Messergebnis.

Für sehr kleine und filigrane Werkstücke bietet Blum das Messsystem auch als TC55 LF (Low Force) an. Bei dieser Version wurden die Messkräfte in allen Antastrichtungen erheblich reduziert. Der komplett aus Edelstahl gefertigte Messtaster ist an die raue Umgebung von Werkzeugmaschinen angepasst und nach Geräteschutzart IP68 geschützt.

