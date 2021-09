Komplettbearbeitung: Nachhaltigkeit durch effiziente Fertigungszentren

Ganz gleich, für welche Märkte oder für welche Branchen – die Chiron Group (Halle 4, Stand B05) präsentiert auf der EMO passende Lösungen für hochproduktive, zukunftsfeste Fertigungsprozesse mit einer optimierten Umwelt- und Energiebilanz.

Ein breites Portfolio an Fertigungslösungen, die heute schon die Vorgaben für eine noch produktivere, profitablere und nachhaltigere Zukunft erfüllen, präsentiert die Chiron Group mit ihren vier Marken Chiron, Stama, Factory5 und dem Retrofit-Spezialisten CMS.

DZ 25 und DZ 28: hochproduktives Bearbeiten für Automotive und Aerospace

Ob in der E-Mobilität oder beim Strukturwandel in der Luftfahrt: Hier wie dort ist maximale Effizienz beim Bearbeiten großer und komplexer Teile wichtig. Je produktiver ein Bearbeitungszentrum fertigt, je kürzer die Taktzeiten, desto sparsamer der Einsatz an Fläche, Energie und Rohstoffen. Noch effizienter und damit nachhaltiger sind mehrspindlige Systeme wie die neuen Chiron-Baureihen 25 und 28 mit Spindelabständen von 800 oder 1.200 mm. Erklärtes Ziel ist, dass sie zwei Werkstücke in derselben Zeit fertigen, die eine einspindlige Maschine für ein Werkstück benötigt – bei gleicher Qualität.

Wie die neuen Baureihen Leistung, Präzision und Dynamik kombinieren, können die Besucher in Mailand live verfolgen an der DZ 25 P five axis mit Palettenwechsler für hohe Stückzahlen mit kurzen Taktzeiten. Die Baureihe 28 und die Baureihe 22 mit Spindelabstand 600 mm präsentieren die Experten in der Anwendung und im Detail im interaktiven Showroom.

Die smarte Zukunft der Mikrobearbeitung: Micro5

Besonders interessant für Besucher aus der hochpräzisen Mikrobearbeitung: das extrem kompakte und dynamische Fertigungszentrum Micro5 der Marke Factory5. Die 5 im Namen steht für fünf Achsen, für das ideale Verhältnis 5:1 von Maschinengröße zu Werkstück, für das 5-mal geringere Gewicht. Und – Stichwort Nachhaltigkeit – für höchste Effizienz. Der Energieverbrauch ist im Vergleich zu konventionellen Anlagen 50-mal niedriger. Die Besucher der EMO können das Micro5 live unter Span und erstmals mit dem neuen, automatischen Handlingsystem Feed5 erleben.

Sechs Seiten komplett bearbeiten: die neue Chiron-Baureihe 715

Jüngster Zugang im Produktportfolio und im interaktiven Showroom, den das Fachpublikum über große Screens „besuchen“ kann, ist die neue Baureihe 715 für das multifunktionale Bearbeiten von Werkstücken. Konsequent aufs autonome Bearbeiten aller sechs Seiten ausgelegt, rundet die Baureihe 715 das Portfolio der Chiron Group im Bereich Stangenbearbeitung ab und schließt die Lücke zwischen der Chiron FZ 08 S mill turn precision+ und der Stama MT 733. Die Einheit aus Grundmaschine und Werkstückautomation ermöglicht kurze Durchlaufzeiten, das hauptzeitparallele Be- und Entladen des Werkzeugmagazins zahlt ebenfalls auf die günstige Ökobilanz ein. (mw)

Kontakt:

Chiron Group SE

Kreuzstraße 75

78532 Tuttlingen

www.chiron-group.com

Hier finden Sie mehr über: