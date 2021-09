Spitzenlosschleifen: Produktivitätsschub durch Automation

Das Schweizer Technologieunternehmen Tschudin (Halle 3, Stand E30) präsentiert die kompakte Spitzenlosschleifmaschine Cube 350 mit einem kollaborativen Roboter. Durch den Einsatz von Robotik kann ein autonomer Betrieb rund um die Uhr sichergestellt werden. Flexible Be- und Entladelösungen sowie schnellere Rüstzeiten sorgen für höchste Effizienz. Die Maschine besticht durch ihr elegantes Erscheinungsbild. Das Konzept stellt den Anwender in den Mittelpunkt und überzeugt durch seine Ergonomie, Effizienz und die breite Palette an Prozessmöglichkeiten. Die dreiachsige CNC-Schleifmaschine hat eine kleine Aufstellfläche. Sie wurde speziell fürs Bearbeiten kleiner Werkstücke mit einem Durchmesser bis 20 mm entwickelt.

Zudem bieten die Schweizer in Mailand auch Informationen zu den Spitzenlosschleifmaschinen 400 ecoLine/proLine und 600 ecoLine/proLine.

