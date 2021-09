Schaefflers Neuentwicklung senkt Betriebskosten und erhöht Gebrauchsdauer

Rundum neu konzipiert hat Schaeffler die Rollenumlaufeinheit RUE-F. Seine inzwischen sechste Generation der Baureihe präsentiert der Zulieferer jetzt auf der EMO in Mailand (Halle 3, Stand E47). Die vor 18 Jahren in den Markt eingeführte Vorgängergeneration befindet sich vor allem in großen Fräs- und Gantry-Maschinen sowie im Pressenbau, in Richtmaschinen und in vielen weiteren Maschinentypen im Einsatz. Seit rund drei Jahrzehnten setzen die Werkzeugmaschinenhersteller auf die RUE-Führung wegen ihrer Steifigkeit, Tragfähigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit.

Gegenüber der Vorgängergeneration bietet die sechste Generation der RUE-F laut Angaben eine spürbar geringere Hubpulsation, um 40 % niedrigere Verschiebekräfte sowie um bis zu 30 % kleinere Verschiebekraftschwankungen. Diese Verbesserungen sollen für eine einfachere Regelbarkeit der Antriebe und eine höhere Positioniergenauigkeit sorgen, heißt es. In Hauptachsen von Werkzeugmaschinen eingesetzt, könnten mit den neuen Rollenumlaufeinheiten noch bessere Oberflächenqualitäten erzielt werden. Die geringeren Verschiebekräfte würden sich besonders in Achsen mit hohen Zykluszahlen spürbar positiv auf den Energieverbrauch und die Betriebskosten der Antriebe auswirken.

Dank dem strömungstechnisch optimierten Design der Schmierkanäle verteilt sich der Schmierstoff optimal auf alle vier Laufbahnen – unabhängig von der Einbaulage der Führungswagen. Dies kann den Angaben zufolge den Schmierstoffbedarf um bis zu 50 % senken. Durch die günstigen tribologischen Bedingungen werde die Betriebssicherheit der Maschinen erhöht und ihre Gebrauchsdauer sogar verlängert, betont der Anbieter. Mit einem geringeren Schmierstoffverbrauch würden Betreiber gleich mehrfach sparen, da bei der Anschaffung, bei der Entsorgung und bei Maschinen, die mit Kühlschmiermittel betrieben werden, der Aufwand für die Ölabscheidung sinke (weitere Schaeffler-Neuheiten auf S. 86)

