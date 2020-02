5G-Arena Hannover Messe

Anzeige

5G wird eine Innovationswelle auslösen. Auf dem Hannoveraner Messegelände zeigen verschiedene Aussteller das Potenzial des neuen Mobilfunkstandards für die Industrie. Zentrale Anlaufstelle ist die 5G-Arena, die über ein funktionales Netzwerk verfügt und live Demos ermöglicht. Zu den Themen gehören beispielweise Smart Manufacturing, Smarte City und Smart Farming sowie neue Mobilität und Logistik.

Entwickler auf der ganzen Welt arbeiten an den Voraussetzungen für den Einsatz von 5G in der Industrie. Denn der Mobilfunkstandard hat viele Vorteile: Echtzeit-Datentransfer durch kurze Latenzzeiten, hohe Sicherheit und große Datenmengen. Die 5G-Arena in Halle 3 bietet Ausstellern die Möglichkeit, Anwendung in einer echten 5G-Umgebung den Fachbesuchern aus aller Welt zu präsentieren.

Forum zeigt Möglichkeiten von 5G

Ein Forum zu dem Thema wird den Know-how-Transfer an allen Messetagen abrunden. Es ergänzt die Ausstellung durch spannende Keynotes, Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Präsentationen von Produktneuheiten. Im Fokus stehen neue Geschäftsmodelle und die strategische Bedeutung des neuen Standards für den Standort und jedes einzelne Unternehmen. Zentrale Themen sind dabei 5G-fähige Automatisierungstechnik, Anwendung im Produktionsfeld, Safety & Security, Campus-Netze und öffentliche IoT-Netze, Forschungsprojekte, Normen und Standards sowie Zertifizierung und Prüfung.

18. Februar 2020