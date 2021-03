A1 Digital bietet Überblick über IoT-, Connectivity-, und Cloud-Lösungen

Anzeige

Passend zum Veranstaltungsmotto „Home of Industrial Pioneers“ präsentiert der Digitalisierungsspezialist A1 Digital sein Portfolio an IoT-, Managed Connectivity-, Security-, Cloud- und Machine-Learning-Lösungen sowie Anwendungsfälle.

So können sich Unternehmen zum Beispiel mit Experten in Live-Streams oder persönlichen Video-Chat-Gesprächen über Herausforderungen, Anforderungen oder Fragen zur digitalen Transformation und zu Geschäftsmöglichkeiten austauschen.

Passend dafür bietet das Unternehmen eine eigene Plattform zur Anbindung an das Internet of Things (IoT). Die Plattform hat Zugriff auf die Funktionen aller Geräte und Sensoren, und ermöglicht dadurch deren komplette Fernsteuerung. Auch Predictive Maintenance von Anlagen oder Geräten ist möglich.

Ein weiterer Bestandteil im Lösungsangebot: Die Vernetzung von Geräten oder Maschinen. Welche geeigneten und kostengünstigen Modelle oder SIM-Pakete es für Anwender gibt, erklären Experten von A1 Digital. Auch in puncto Tracking und Monitoring bietet das Unternehmen Lösungen. Zudem gibt es eine Auswahl an unterschiedlichen Modulen für Machine Learning. Über Schnittstellen (API) können Unternehmen Machine Learning (ML) in beliebige Applikationen integrieren. Das Ganze funktioniert Plattforum-ungebunden, heißt es.

www.a1.digital

Kontakt:

A1 Digital Deutschland GmbH

St. Martin Straße 59

81669 München

Tel.: +49 89 20937997

E-Mail: info@a1.digital

