Accenture demonstriert Zukunftsszenarien

Mit sieben Anwendungsfällen stellt Accenture (Halle 6, Stand D46) auf der Messe vor, wie neue Technologien die Produktion der Zukunft verändern werden. In einem mit ABB und Salesforce umgesetzten Projekt soll deutlich werden, wie Predictive Analytics nicht nur automatische Warnungen über einen möglichen Ausfall erzeugt, sondern per Kopplung mit dem CRM-System auch den Account Manager beim Hersteller informiert. Gemeinsam mit Dassault Systèmes hat der Dienstleister auf Basis der 3D-Designsoftware Catia eine Lösung entwickelt, mit der eine Flugzeugkabine virtuell gestaltet werden kann. Außerdem gibt es einen intelligenten Lagerhausroboter, – einen sogenannten Cobot –, die Vorteile von Vernetzungstechnologien in der Prozessindustrie, KI- und IoT-Sicherheits-Anwendungsbeispiele sowie den Einsatz der intelligenten Leonardo-Software von SAP zu sehen.

11. April 2018